İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi
Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

Anadolu Yakası'ndaki Ömerli Barajı'nda su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 29,68'e kadar geriledi. Barajdaki son durum havadan görüntülendi.

Beklenen yağışın gelmemesiyle İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 36 seviyelerine kadar düştü.

Ömerli barajı'nda doluluk oranı yüzde 30 seviyelerine kadar düşerken İstanbul'da ki doluluk oranı en fazla olan baraj ise yüzde 62,98 ile Elmalı Barajı.

Ömerli Barajı'nda son 11 yılın kasım ayına bakıldığında en düşük seviye bu yıl yüzde 29,68 ikinci en düşük seviye ise 2014 yılında yüzde 33,25 olmuştu. Barajın havadan çekilen görüntülerinde su seviyesinin net bir şekilde azaldığı görülüyor.

Mustafa Biçer

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.