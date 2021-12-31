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Omicron, Fransa'da baskın mutasyon haline geldi

Omicron, Fransa'da baskın mutasyon haline geldi
Omicron, Fransa'da baskın mutasyon haline geldi

Fransa’da artışa geçen Covid-19 vakalarında Omicron’un baskın mutasyon olduğu açıklandı.

Tüm dünyada hızla artmaya devam eden Covid-19 vakalarında Omicron mutasyonunun etkisi de yükseliyor. Fransa'da artışa geçen vaka sayılarıyla birlikte, ülkede Omicron'un baskın mutasyon olduğu belirtildi. Halk Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamada, hafta başında yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 62,4'ünde Omicron mutasyonunun tespit edildiği ifade edildi. Bu oranın geçen hafta yüzde 15 seviyesinde olduğu da belirtildi.

Omicron mutasyonunun İngiltere, Portekiz ve diğer Avrupa ülkelerindeki hızlı artışı ve bulaşıcılık oranındaki yüksekliği nedeniyle baskın mutasyon olmasının beklendiği de açıklandı. Paris'te kısıtlamalar kapsamında bugünden itibaren 11 yaşındaki herkes için de açık havada maske takmak zorunlu hale geldi.

Fransız hastanelerinde şu an 18 bin 321 Covid-19 hastası bulunurken, çarşamba ve perşembe günü hastaneye yatırılan hasta sayının bin 922 olduğu öğrenildi. Böylece yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 3 bin 500'ü geçti.
Covid-19 nedeniyle ülkede, pazartesi günü yeni kısıtlamalar yürürlüğe girmişti.

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