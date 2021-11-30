Omicron mutasyonu Japonya'ya sıçradı

İlk olarak Güney Afrika'da doğrulanan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılan Covid-19'un yeni mutasyon B.1.1.529 Japonya'ya da sıçradı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, geçtiğimiz Pazar günü Nambiya'dan Tokyo yakınlarındaki Narita havaalanına gelen ve ülkeye girişte pozitif sonuç veren 30'lu yaşlarındaki bir erkeğin Omicron mutasyonu ile enfekte olduğunun doğrulandığını duyurdu. Pazar gününden beri karantinada olan ve Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından genetik testlere tabi tutulduğu öğrenilen vaka ile birlikte Japonya'da Covid-19'un Omicron varyantı ilk kez kayda geçmiş oldu oldu.

Hükümeti alarma geçirmişti

Dünya genelinde paniğe neden olan Omicron varyantı Japonya hükümetini alarma geçirmiş, ilk olarak Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve, Mozambik, Malavi ve Zambiya'dan gelen yolculara yönelik 10 günlük zorunlu karantina uygulama kararı alan hükümet, bugün itibariyle ise ülke sınırlarının tüm yabancı uyruklu ziyaretçilere kapatılacağını duyurmuştu.





Burak Ersoy

