Omicron mutasyonu Mısır'a da sıçradı

Tüm dünyada hızla yayılan Covid-19'un Omicron mutasyonu Mısır'da da görüldü. Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Omicron mutasyonunun 3 kişide tespit edildiğini duyurdu. Omicron'a yakalanan 2 kişinin herhangi bir semptom göstermediği, diğer kişinin ise hafif semptomlara sahip olduğunu belirtildi. Omicron mutasyonuna sahip 3 vaka hastanede izole edilirken, hastalarla temasta bulunanlar için de tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

Mısır'da toplam 373 bin 509 Covid-19 vakası bulunurken, salgının başından beri 21 bin 277 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, ülkede 310 bin 749 kişinin de tamamen aşılanmış durumda olduğunu açıkladı.



İLGİLİ HABER Üç doz Sinovac aşısı Omicron'a karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oluşturuyor