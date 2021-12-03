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Omicron mutasyonu Tunus'a sıçradı

Omicron mutasyonu Tunus'a sıçradı
Omicron mutasyonu Tunus'a sıçradı

Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet, Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un Kongo’dan gelen 1 kişide tespit edildiğini duyurdu.

Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Tunus'a sıçradı. Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet yaptığı açıklamada, Kongo'dan Türkiye aktarmalı olarak Tunus'a gelen 23 yaşındaki erkek 1 yolcuda Omicron mutasyonu tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu yolcuya Tunus'ta yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Mrabet, testin ardından yapılan incelemeler sonucunda yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Yolcunun şu anda karantinada olduğunu belirten Mrabet, Tunus'un mutasyonu tespit etme hızını överek, ülkesinin salgınla ve sonuçlarıyla başa çıkmaya tamamen hazır olduğunu kanıtladığını belirtti.

Muhammed Rabah

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