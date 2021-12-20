Omicron'dan can kaybı 12'ye yükselen İngiltere'de Noel kısıtlaması planlanmıyor

Güney Afrika ve Hong Kong'da tespit edilen ve dünya genelinde hızla yayılarak 89 ülkeye sıçrayan Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle alınan önlemler sıklaştırılıyor. Ancak, Omicron mutasyonundan hayatını kaybedenlerin sayısının 12 ‘ye ulaştığı İngiltere'de bugün yapılan açıklamada Noel öncesi kısıtlamaların sıkılaştırılmasına yönelik bir kararın düşünülmediği açıklandı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab sosyal kısıtlamaların sıkılaştırılması kararını reddettiğini ifade ederek, “Durumu değerlendirirken, gelen gerçek verilere çok güveniyoruz ve Omicron'un ciddiyetiyle ilgili bu kritik konuyu değerlendirmek biraz daha zaman alacak” dedi. Raab, ülke genelinde Omicron mutasyonu enfekte olan 12 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra 104 kişin de Omicron mutasyonu taşıdığını ve hastanede tedavi gördüğünü dile getirdi.