Ömrünü adadığı mesleğini kavurucu ateşin karşısında sürdürüyor

Denizli'nin Tarihi Kaleiçi çarşısında artık zanaatkarların sesleri değil teknolojik aletlerin sesleri duyuluyor. 69 yıldır baba mesleğini çırak bulamamasına rağmen sürdüren Ali Akın, eskiyen ve yıpranan bakır kap kacağı elleriyle işlem yaparak yeni görünümüne kavuşturuyor.

Zanaatkarların son temsilcileri arasında yer alan Akın, çocuk yaşta başladığı mesleğini, adeta zamana direnerek devam ettiriyor. Kavurucu ateşin başında bir ömrü kendisine teslim edilen bakır kap kacakları kalaylayarak geçiren Akın, elleriyle kararmış kap kacağı yeni görünüme kazandırdığı gibi mesleğinin de tekrardan yaşatılmasını istiyor.

“Haliyle ateşin başında zor oluyor”

Çocukluk yıllarında başladığı mesleğini sürdüren Ali Akın, çok fazla kazancı olmamasına rağmen işini severek sürdürüyor. Akın, “Kalay ve bakırcılık işini yapıyorum. Haliyle ateşin başında zor oluyor. 69 yaşındayım. Çocukluğumda beri bu mesleği yapıyorum. Çok fazla gelen giden olmuyor ama yine de müşteri arada geliyor. Ben kazanayım veya kazanmayım yine de burada vakit geçiriyorum. 5-10 kuruş almak için uğraşıyorum” diye konuştu.

Atilla Özer - Eren Elyesa Polat

