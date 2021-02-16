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OMÜ'de kar kalınlığı 50 santimi geçti

OMÜ'de kar kalınlığı 50 santimi geçti
OMÜ'de kar kalınlığı 50 santimi geçti

Samsun'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde kar kalınlığı 50 cm'yi geçti.

Samsun'da yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Şehrin sahil bölgelerinde 7 cm, üst kesimlerinde 20 cm'ye ulaşan kar kalınlığı, OMÜ'de ise 50 cm'yi geçti. Yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. OMÜ'de görevli personeller karın tadını kar topu oynayarak çıkardı. Karın ağırlığına dayanamayan bazı ağaçların da kırıldığı görüldü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi'nde görevli Gökhan Çetin, "Ben 17 yıldır üniversitede çalışıyorum. Burada daha önce böyle bir kar görmedim. Kuraklık vardı, şimdi bereket yağdı ve çok güzel oldu" dedi.

OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gelen de, "10 yıldır Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görev yapıyorum ve şimdiye kadar hiç böyle bir kar görmedim. Bunun güzelliğini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bembeyaz pamuk gibi. Herkes kar yağsın diye bekliyordu. Kar yağışının güzelliğini tüm Türkiye ile beraber yaşıyoruz" diye konuştu.

Oğuzhan Uysal
 

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