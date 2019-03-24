Ömür Gedik'in kızı Gaziantep'te evlendi

Yıllardır Hürriyet Gazetesi'nde yazarlık yapan ünlü sanatçı Ömür Gedik, kızı Tayga Gedik'i Gaziantep'e gelin verdi. Ömür-Soner Gedik çiftinin kızları Tayga Gedik ile Gaziantepli Akınal Holding'in veliahtı Mete Akınal, hayatlarını görkemli bir düğünle birleştirdi. Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirilen düğüne iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katılırken, yurdun dört bir yanından davetliler de yer aldı. Gelin Tayga Gedik'in anne-babası Ömür-Soner Gedik çifti ile damat Mete Akınal'ın anne-babası Tülay-Cihat Akınal çifti misafirlerini kapıda karşıladı. Genç çiftin nikahını Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kıyarken, nikah şahitliklerini ise Cevdet Akınal, Kemal Akınal, Bülent Özmen, Nuri Soysal ve Abdullah Timur Ülküer yaptı.

"Bugün kızımızın da bizim de en mutlu günümüz"

Düğün töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ömür Gedik, "Çok mutluyuz. Bugün kızımızın da bizim de en mutlu günümüz. Gaziantep artık bizim ikinci adresimiz oldu. Buraya artık sık sık geleceğiz. Bizim için güzel bir gün ve ayrıca çok güzel de bir ailenin parçası olduk. Bunun için de çok çok mutluyuz. Kızımın babası ve erkek tarafı hep birlikte çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya geldik" dedi.

"Kız vermek çok zor duyguymuş"

Kızını şehir dışına gelin olarak vermenin çok zor olduğunu söyleyen Gedik, "Şehir dışına kız vermek, yani aslında kız vermek çok zor. Herkes soruyor ne hissediyorsun nasıl bir duygu diye ama ben çok iyi hissediyorum. Çünkü gerek oğlumuz gerekse de ailesi sıcacık insanlar. O yüzden şehir dışına kız verme mutsuzluğu yok üstümüzde. Aksine çok mutluyuz. Akınal ailesi de Gaziantep'in gerek sanata gerekse de eğitime çok önem veren bir ailesidir. Bu açıdan kızım Tayga'nın Akınal ailesinin bir parçası olması benim açımdan çok çok gurur verici. Bu yüzden ben artık sık sık Gaziantep'e geleceğim. Buranın bir gastronomi şehri olarak bilindiğini biliyorum ama Gaziantep pek çok alanda da çok önemli bir şehir. Bu şehrin bir parçası olmak bizim için de çok çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Kız vermedik, oğlan aldık"

Tayga Gedik'in babası Soner Gedik ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün çok mutluyuz. Aslında biz kız vermedik, oğlan da aldık. Dolayısıyla ailemize bir erkek evlat daha geldi. Ben de bu nedenle çok mutluyum. Ayrıca Gaziantep'te olmaktan ve Gaziantep'i detaylı olarak üç gün gezme fırsatı yakalamaktan son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.

Mete Gedik'in anne ve babası Tülay-Cihat Akınal çifti ise, "Biz kız almadık. Tayga bizim ikinci bir kızımız oldu artık. Allah mutlu etsin. Tamamına erdirsin diyoruz. Biz Ömür hanım ve Soner beyle tanıştığımız, aile olduğumuz için ayrıca mutluyuz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından yeni çift ve aileleri görkemli şölenle düğünün keyfini çıkardı.

Said Vakkas Yağcı