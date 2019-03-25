Omurilik felçlilerinden “Rüyalar ve Maskeler” gösterisi

Doğa Koleji ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, omurilik felcine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. “Rüyalar ve Maskeler” adlı müzikli gösteri; Doğa Koleji'nin Acarkent, Ataşehir-2, Sancaktepe, Tuzla, Acıbadem, Cevizlibağ, Bahçelievler, Batışehir, Halkalı 1, Avcılar, Güzelce ve Başakşehir kampüslerinde düzenleniyor. Gösteri, tüm kampüslerde öğrenciler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.

“Öncelikli hedefimiz mutlu insan yetiştirmek”

“Sadece müfredatı iyi bir şekilde öğrenen ve başarılı olan çocuklar değil; ailesine, çevresine, topluma ve dünyaya katkı sağlayacak nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz” diyen Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Geleceğe güvenle bakabilmek için, öğrencilerimizin her şeyden önce “mutlu bir insan” olması için gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk bilinci kazanması için yararlı bir gösteri oldu. Omurilik felçlilerine tıbbi, ekonomik, hukuki ve kültürel alanlarda hizmet veren öncü sivil toplum kuruluşu Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Omurilik felcine herkesin eşit mesafede olduğunun da altını çizen Genel Müdür Ali Rıza Lüle, “Engelleri oluşturan insanın kendisidir. Önemli olan, yaşamın bize getirdiği engelleri aşabilecek güçte olduğumuzu unutmamaktır. Bu gösteri, insanın isterse tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini hepimize yeniden hatırlattı” dedi.

Sporda hem farkındalık hem başarı

Doğa Koleji öğrencileri, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin Eylül ayında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen RUNTOFD İstanbul koşusuna da katılım göstererek ilkokul kademesinde tüm madalyaları almaya hak kazanmıştı. Öğrenciler şimdi de 28 Nisan'da yapılacak “Yol Arkadaşım Olur Musun?” koşusuna hazırlanıyor.

