On ayda 13,6 milyon ziyaretçi geldi

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 152 bin 284 haber yansıdığı tespit edildi. Yabancı ziyaretçiler ile alakalı çıkan haber adedi ise 30 bin 62 olarak görülürken, pandemi süreciyle birlikte ziyaretçilerin azalması ve turizmde istihdamın düşmesi medyada yer alan başlıklar oldu.

Yüzde 60 düşüş var

Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkemizi ziyaret eden ziyaretçi sayıları belli oldu. Böylelikle 2020 yılının ilk 10 aylık diliminde ülkemize 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi geldiği kaydedildi. Sadece Ekim ayında gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 742 bin 303 olurken, geçen yılın aynı dönemindeki sayı 4 milyon 291 bin 574 olarak saptandı. COVID-19 ile birlikte turizm sektörü büyük oranla etkilenirken, yabancı ziyaretçi sayılarının yüzde 60 oranında azaldığı kaydedildi. 2020 yılında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke ise 1 milyon 911 bin 264 ile Rusya oldu.