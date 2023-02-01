Ön bürolar yargının etkinlik ve verimliliğini artırıyor

Adliyelerde birçok işlem tek birimden yapılıyor

Adalet Bakanlığı tarafından yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla adliyelerde kurulan ön bürolar, vatandaşın kalem kalem dolaşma dönemine son verdi. Adli süreçlerde daha hızlı ve nitelikli hizmet sunulması amacıyla 175 adliyede açılan ön bürolarda işlem süresi ortalama 2.8 dakika oldu.

Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla adalet saraylarının giriş katlarında kurulan ön bürolarda taraflar ve avukatlar dosya işlemlerini tek birimde yapabiliyor. Ön bürolarda kalemlerde yapılan dilekçe teslimi, dosyaya belge ve delil eklenmesi, dosya nüshalarının alınması gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Adliyeye sunulan ve adliyeden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlem, ön bürolarca takip edilerek sonuçlandırılıyor.

Halkla ilişkiler alanında tecrübeli personelin çalıştırıldığı ön bürolarda verilen hizmetle adli süreçlerdeki işlemlerin hızlı ve daha kaliteli olması sağlanıyor. Ön bürolar, Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro, Ceza Mahkemeleri Ön Büro ve Hukuk Mahkemeleri Ön Büro olmak üzere 3 birim halinde hizmet veriyor. Vatandaşın da memnun olduğu uygulamanın Türkiye'de tüm adliyelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Oğuzhan Halil Özbek

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