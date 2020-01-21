İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

On gençten biri ‘makine' diyor

On gençten biri ‘makine' diyor
On gençten biri ‘makine' diyor

Makine sanayiinde çalışan sayısı 243.550 kişiye ulaşırken takım tezgâhları sektörünün bu rakam içindeki payı, yüzde 8,75 olarak açıklandı.

Sektörde ciddi manada kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını dile getiren Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, verdikleri mesleki ve teknik özel eğitimlerle sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Aydoğdu “Tezmaksan Akademi olarak meslek liselerinde düzenlediğimiz seminerlerle 40 bin gence ulaştık. Her on gençten sadece birinin ya da ikisinin mezun olduktan sonra makine alanında çalışmak istediğini gözlemledik. Mesleki eğitimimizi uygulamalı ve modern çağın ihtiyacına uygun bir hâle getirip gençleri bu alanı bilerek mezun ettiğimiz takdirde değişimin başlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.