Ön takımda çamur ve kar birikmesi araca zarar veriyor

Ülke genelinde çetin geçen kış şartlarının ardından havaların düzelmesi ile birlikte araç sürücülerine yönelik uzmanından çok önemli uyarı geldi.

Zorlu geçen kış şartlarında araçların ön takımlarında çamurların oluşabileceğini, bakım yapılmazsa ciddi zarar verilebileceğini belirten araç bakım uzmanı Ümit Sel, “Ön takımlarda çamur ve kar birikmesi yıpranmaya zarar verir. Mutlaka ön takımlarda kışın ardından bakım yapılması gerekir. Kış bakımı gibi aynı şekilde yazında yapılması gereken bakımlar var aracımızda. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse frenler, ön takımlar, yaz lastikleri, araçların filtrelerinin kontrol edilmesi, sileceklerinin kontrol edilmesi, özellikle yaz aylarında tatil mevsimi olduğu için yola çıkacak araçların yedek lastiklerinin kontrol edilmesi, kriko ve bijon anahtarı gibi malzemelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Bunların bakımlarının yapılması gerekiyor. Antifirz konusunda ise yaz kış araçlarda antifiriz kullanılması gerekiyor. Antifiriz sadece kışa özel soğutma sıvısı değil. Bunun yaz kış araçta bulunması gerekiyor. Soğutma sistemine, radyatör gibi silindir kapağı gibi yerlerde bu su devir daim halinde. Normal su burada aşınma ve korozyona sebep olabiliyor. Antifirz kullanılırsa bu sorunun önüne geçilmiş olunuyor. Paslanmayı önlüyor. Dolayısı ile antifirizin kaynama derecesi suya nazaran daha yüksektir. Aracın hararet yapmaması hararetin yükselmemesi ve soğutma sisteminin zarar görmemesi için yaz kış sürücülerin antifiriz kullanmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kışın görmediğimiz çukurlar, arabaya zarar verebiliyor”

Kışın çukurların da karla kaplandığını ve sürücülerin görmediği zaman araçlarda zarar oluşturabileceğini vurgulan Sel, “Kışın zorlu şartlardan çıkan araçların bazı bakımlara ihtiyaçları oluyor. Özellikle ön takımda çamur kar birikebiliyor ve bunların yıpranmaya zarar vermeye kadar çıktığını görebiliyoruz. Rot ayarlarında bozukluklar olabiliyor. Bunların elden geçmesi gerekiyor. Önce yağ bakımı ve filtrelerin yenilenmesi gerekiyor. Klimanın filtresinin yenilenmesi ve bakımının yapılması gerekiyor. Ön takımda aynı şekilde ön takımda hasar gören parçalar olabiliyor. Kışın yolda göremediğimiz kasisler çukurlar olabiliyor. Bunlar karın altında kalması sebebi ile araca zarar verebiliyor. Bunların elden geçmesi kontrol edilmesi gerekiyor. Yaz lastiklerinin aynı şekilde takılması kış lastiklerinin kontrol edilip depolanması gerekiyor saklanması gerekiyor. Bu tür bakımlara dikkat edilmesi gerekiyor. Araç sahipleri için bakımlı araba kıymetli araba değerli araba hem aracınıza bakıyorsunuz aracınızın değerini kıymetini arttırıyorsunuz hem de kendi can güvenliğinizin emniyete almış oluyorsunuz. Daha güvenli kullanıyorsunuz. Yani yazın arabanın keyfini çıkarıyorsunuz” ifadelerinde bulundu.



Enes Bektaş-Ali Yıldız

