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Ön tekerini kaldırdığı motosiklet altından fırladı, o da arkasından koştu

Ön tekerini kaldırdığı motosiklet altından fırladı, o da arkasından koştu
Ön tekerini kaldırdığı motosiklet altından fırladı, o da arkasından koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün seyir halindeyken ön tekerini kaldırdığı plakasız motosiklet, sürücünün altından fırlayıp yolda sürüklendi. Sürücüsünün motosikletin peşinen koştuğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ön tekerini kaldırdığı motosiklet altından fırladı, o da arkasından koştu - Tıkla İzle

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarılar Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sarılar istikametinden Çakalderesi istikametine seyir eden B.E.'nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücü motosikletin önünü kaldırdığı sırada altından kayıp bir süre gittikten sonra asfaltta sürüklendi.

B.E. sürüklenen motosikletinin arkasından koşarken, yaşananlar işyerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Sürücü arkasından koştuğu motosikleti alıp gideceği sırada, motosikletin tamponuna çarptığı park halindeki otomobilin sahibi koşarak motosiklet sürücüsünü yakaladı.

Kazanın meydana geldiği yerde erkek kuaför salonu bulunan Murat Özer, “Saat 21.30 sıralarında müşterilerimle ilgilendiğim sırada dışarıdan gelen sese koştuk. Motosikletin yerde sürüklendiğini, arkasından da bir kişinin koştuğunu gördük. Müşterim kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünü yakasından tutup bırakmadı. Aracına verdiği zararı karşılayacağını söyleyince bıraktı. Kazayı yaralanmadan atlatması büyük şans” dedi.

Arif Kaplan
 

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