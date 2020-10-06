Onarmanın gücünü kitlelere öğreten girişim Onaranlar Kulübü, hikayesini anlattı

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen RedBullBasement, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor. Onaranlar Kulübü ismiyle onarmanın ve iyileştirmenin birleştirici gücünü odağına alan bir gönüllülük hareketi başlatarak tüketim çılgınlığını azaltmayı amaçlıyor. Onaranlar Kulübü kurucu ortaklarından Doğukan Güngör, yeni sosyal girişimler üretmek isteyen gençlere ilham olabilmek için Redbull.com'a bir röportaj verdi.

Güngör röportajda, “Sosyal inovasyon ve teknoloji, priz ile fiş gibi. İkisi bir araya gelmeden bir şey elde etmek çok güç. Atölye uygulamaları ile bir şekilde entegre etmek de elzem. RedBullBasement ile üretim ve paylaşım demokratikleşiyor. Herkesin erişimine açılıyor” dedi.

İkinci çevrimiçi etkinlik 18 Ekim'de

Verilen bilgiye göre, bu yıl çevrimiçi etkinlikler serisi ile girişimci öğrencileri uzman isimlerle bir araya getiren RedBullBasement'ın ikinci etkinliği 18 Ekim'de yine dijital platformda gerçekleşecek Codeway Kurucu Ortağı Tolunay Tosun moderatörlüğünde gerçekleşecek program, saat 14.00'de başlayacak. Etkinlikte; Türkiye'de ortak çalışma alanı ve girişimcilik merkezi denince akla ilk gelen adreslerden biri olan Kolektif House'un Kurucu Ortağı Ahmet Onur, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, Türkçe hazırlanan ilk meditasyon uygulaması Meditopia'nın geliştiricisi Deniz Bağan, konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmacılar fikirlerin olgunlaştırılmasında rol oynayacak.

Son başvuru tarihi 25 Ekim

Başvuruları devam eden programa öğrenciler, kampüs deneyimini ileri götürmeyi amaçlayan fikir ve projelerini anlatan bir dakikalık video ile redbullbasement.com adresinden 25 Ekim'e kadar başvuru yapabiliyor.