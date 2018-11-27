Onazi'den kötü haber

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, Ogenyi Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, Onazi'nin kas ağrısı şikayetlerinin olduğunu belirterek, "Süper Lig'de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir" dedi.