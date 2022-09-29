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Önce ağlayıp sonra 'Uyuşturucuyla alakam yok' diyen şahıs tutuklandı

Önce ağlayıp sonra 'Uyuşturucuyla alakam yok' diyen şahıs tutuklandı
Önce ağlayıp sonra 'Uyuşturucuyla alakam yok' diyen şahıs tutuklandı

Aksaray’da 2 gün önce polis ekiplerince çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan ve önce oturup ağlayan sonra da “Uyuşturucuyla alakam yok” diyerek kendini savunan şahıs tutuklanarak cezaevine kondu.

Olay, 2 gün önce Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 BR 691 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu.

Uygulama noktasında durdurulan araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve bekçiler tarafından didik didik arandı. Araçta yapılan aramalarda 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, sürücü E.V.G.'nin (38) üzerinde yapılan aramada ise 43 adet çeşitli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yasin Can
 

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