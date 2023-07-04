Önce alışveriş yaptı, sonra kaşla göz arasında tezgahtaki telefonu çaldı

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde kapalı pazaryerinde bir iş yerine gelen H.U., bir süre alışveriş yaptıktan sonra aldıkları ürünlerin ücretini ödedi. Para üstünü aldıktan sonra tezgahın üzerinde bulunan telefonu kaşla göz arasında alan şahıs, uzaklaşarak iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra telefonu bıraktığı yerde bulamayan işletmeci Habibe Ayna ise güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde telefonunun çalındığını fark etti. Durumu gören Habibe Ayna, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayette bulundu. Şikayetin ardından Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, şahsın bir süre tezgahtan ürün aldığı görülüyor. Daha sonra ücreti ödeyen şahıs, tezgahta bulunan telefonu alıyor. Şahıs daha sonra hızla uzaklaşıyor.

Erdem Demirci

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