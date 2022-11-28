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Önce annesini dışarı çıkardı, sonra tüm odaları ateşe verdi

Önce annesini dışarı çıkardı, sonra tüm odaları ateşe verdi
Önce annesini dışarı çıkardı, sonra tüm odaları ateşe verdi

Antalya’da ailesi ile beraber yaşayan bir genç, annesini dışarı çıkardıktan sonra tüm odaları ateşe verdi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken, tüm eşyaları yanarak zor duruma düsen anne ve baba ise kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

Önce annesini dışarı çıkardı, sonra tüm odaları ateşe verdi - Tıkla İzle

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnükarakaş Mahallesi 3502 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mahmut Men, annesini Emine Men'i dışarı çıkardıktan sonra ateşle oynarken evde bulunan eşyaları tutuşturdu. Farklı odalardan dumanların çıktığını gören anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede, odalarda bulunan eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Söndürme çalışmalarını izleyen anne Emine Men, gözyaşlarını tutamadı. Üzüntülü kadını komşuları teselli etti. Yangın sırasında işte bulunan baba Bayram Men de haber verilmesi üzerine evine geldi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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