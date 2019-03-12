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Önce araçla çarpıştı, ardından direğe ve yayaya çarptı

Önce araçla çarpıştı, ardından direğe ve yayaya çarptı
Önce araçla çarpıştı, ardından direğe ve yayaya çarptı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobille çarpışan araç, ardından direğe ve bir yayaya çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova'dan Konak yönüne giden 35 AT 3766 plakalı otomobil, Sadi E. yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Yol kenarındaki tramvay enerji hattının beton direğine çarparak duran 35 AT 3766 plakalı otomobildeki Hikmet Kahramantürk (27) ve yanındaki bir kişi ile otomobilin çarptığı yol kenarındaki Ferya Bertan (37) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ferya Bertan ve Hikmet Kahramantürk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Nazmi Can Arslan
 

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