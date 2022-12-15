Önce ayakkabıları sonra elektrikli bisikletleri çaldı

Olay, Kurtuluş Mahallesi 3849 Sokakta bulunan 6 katlı Güzel Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde apartmanın giriş şifresini çözerek içeri giren kimliği belirsiz şahıs bir süre apartman içerisinde keşif yaptıktan sonra daire önünde bulunan ayakkabıları çalarak apartmandan çıktı. Rahat tavırlarıyla apartman içerisindeki güvenlik kameralarına yansıyan hırsız, bir süre sonra aynı apartmana tekrar geldi. Bu kez koridorda bulunan elektrikli bisikletleri gözüne kestiren şahıs kafasına kapüşonunu takarak elektrikli bisikleti alıp 5. kattan asansörle garaja indirdi. Garaj kapısından çıkan şahıs kayıplara karıştı. Ayakkabıları çalınınca durumu fark eden apartman sakini İlker Öztürk (26) durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartman içerisinde ve çevresinde inceleme başlattı.

Yasin Can - Yavuz Akkan

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