Önce bıçakladı sonra bıçaklandı, o anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen olayda İbrahim D., Bosna Hersek Mahallesi'ndeki arkadaşlarının evine giderek ortak arkadaşları olan Cebrail Ö.'yü çağırdı. Eve gelen Cebrail Ö. masa üzerine içerisinde 4 bin lira para olan cüzdanını bıraktı. Evde uyuyup kalan Cebrail Ö, uyandığında cüzdanının ve arkadaşlarının olmadığını fark etmesi üzerine polis merkezine giderek cüzdanının çalındığını belirtti ve evde bulunanlardan şikayetçi oldu.

Aracı takip ederek şikayetçi olduğu kişiyi bıçakladı

Bıçakla yaralama olayı ise, bugün saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Bosna Hersek Mahallesi, Zerre Sokak üzerinde meydana geldi. Dün cüzdanı çalınan Cebrail Ö., bugün akşam saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi'nde aracıyla gezdiği sırada olay sırasında evde bulunan İbrahim D'nin 06 DH 572 plakalı aracını fark etti. Cebrail Ö., takip ettiği İbrahim D'nin aracını Zerre Sokak üzerinde durdurdu. İkili arasında cüzdan çalınma meselesinden çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cebrail Ö. ve İbrahim D. yanlarında bulunan bıçakla birbirilerini yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, İbrahim D. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Cebrail Ö. ise Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sırtından bıçaklanan İbrahim D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İbrahim Yetkin



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