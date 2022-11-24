Önce bisiklet sonra da çaldığı kamyonetle demir çalan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde bir kamyonetin çalınma ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Verilen ifade ve çevrede yapılan delil çalışmalarından yola çıkan ekipler, şüpheli şahsı belirlemek için çalışma başlattı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası çalışmasında şüpheli şahsın hırsızlık anı saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin otoparktan bir bisikletin kilidini kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı daha sonra aynı bisikletle kamyonet çalıştırdıktan sonra adresten ayrıldığı görülüyor. Kamera kaydında ayrıca, şüphelinin Horozluhan Mahallesi sanayi bölgesinde bir iş yerinde demir parçaları çaldığı araca yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı ve aracı Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde bırakıp kaçtığı görülüyor. Çevrede incelemelerini sürdüren ekipler şahsın 18 ayrı suçtan kaydı olan hırsızlık şüphelisi A.G., olduğunu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi A.G., Esenler Mahallesindeki metruk bir binanın müştemilatında yakalanarak gözaltına aldı.

İbrahim Yetkin

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