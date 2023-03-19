İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı

Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı
Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı

Osmaniye’de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücünün yanına gelen araç sahibi, onu öpüp sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Kadirli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracından fırlayarak kaldırıma düştü. Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti. Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı. Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı.
O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Selçuk Şavran
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.