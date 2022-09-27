Önce ehliyet ruhsat, sonra evlilik teklifi

Erzincan'da nişanlısına ilginç bir evlenme teklifi yapmak isteyen Ömer Kaya isimli genç, Erzincan Emniyetinden kendisine yardımcı olmasını istedi. Ömer Kaya isimli gencin isteğini geri çevirmeyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli senaryo gereği Erzincan Yavuz Selim Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Işıkpınar yolu üzerinde uygulama görevi icra ederken, Melisa Söğütlüpınar yönetimindeki aracı durdurarak ehliyet ve ruhsat belgelerini talep etti. Belgelerin kontrol edildiği esnada aracın yolcu kısmından inen Ömer Kaya trafik ekiplerine ait resmi aracın yanına giderek megafondan nişanlısına evlenme teklif etti.

Adem Küçükkaya

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