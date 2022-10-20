Önce güvenlik kamerasının açısını değiştirdi, sonra çaldı

Olay, Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi'nde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hırsızlar önce araçla alt geçide gelerek araçtan inip etrafı kontrol etti. Daha sonra mazgalların bulunduğu alanı gören kamerayı fark eden şahıslar, kameranın açısını değiştirmek için yanına gitti. Sopayla kamerayı başka yöne çeviren hırsızlar, daha sonra mazgalları çıkararak geldikleri araca yükledi. Sabah mazgalları yerinde göremeyen sürücüler ve esnaf durumu polise bildirdi.

Hurşit Topal

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