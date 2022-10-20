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Önce güvenlik kamerasının açısını değiştirdi, sonra çaldı

Önce güvenlik kamerasının açısını değiştirdi, sonra çaldı
Önce güvenlik kamerasının açısını değiştirdi, sonra çaldı

Bursa'da uyanık hırsızlar, mazgalları gören güvenlik kamerasının açısını değiştirmek istedi fakat kameradan kaçamadı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da hırsızlar önce güvenlik kamerasının açısını değiştirdi, sonra çaldı - Tıkla İzle

Olay, Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi'nde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hırsızlar önce araçla alt geçide gelerek araçtan inip etrafı kontrol etti. Daha sonra mazgalların bulunduğu alanı gören kamerayı fark eden şahıslar, kameranın açısını değiştirmek için yanına gitti. Sopayla kamerayı başka yöne çeviren hırsızlar, daha sonra mazgalları çıkararak geldikleri araca yükledi. Sabah mazgalları yerinde göremeyen sürücüler ve esnaf durumu polise bildirdi.

Hurşit Topal

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