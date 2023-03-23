Önce hedefi şaşırıp özür dilediler sonra gurbetçi iş adamını kaçırdılar

Olay geçtiğimiz hafta Eyüpsultan Kemerburgaz'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş adamı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Oğuz Kemerburgaz'a bir markete girerek alışveriş yaptı.

Yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler

Bu sırada araçtan inen saldırganlar, market önünde beklerken bir kişinin etrafını sardı. Etrafını sardıkları kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden zanlılar, daha sonra bu kişiden özür dileyip serbest bıraktı. İş adamı Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte saldırganlar, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Davut Has - Furkan Duman

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