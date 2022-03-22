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Önce kameraya, sonra polise yakalandı

Önce kameraya, sonra polise yakalandı
Önce kameraya, sonra polise yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla 7 hırsızlık olayının şüphelisi şahıs yakalandı.

Önce kameraya, sonra polise yakalandı - Tıkla İzle

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri açıktan ve ikametten hırsızlık yapan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda açıktan bin 200 TL'lik ev eşyası çalınması, açıktan 900 TL değerinde ev eşyası çalınması, ikametten 11 bin TL değerinde gıda malzemesi çalınması, ikametten 16 bin TL değerinde ev aletleri çalınması, ikametten 7 bin 500 TL değerinde bakır kazan çalınması olayları neticesinde toplamda açıktan bin 500 TL değerinde hırsızlık yapan ve açıktan 2 bin 500 TL değerinde el aletleri çalan A.S. (27) yakalandı.

“Binadaki hırsızlık güvenlik kamerasında”

Diğer yandan A.S.'nin bir ikametten hırsızlık yaptığı görüntüler apartman kamerasına saniye saniye yansırken, 2 farklı suçtan da aranması olduğu tespit edildi. A.S. gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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