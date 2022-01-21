İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Önce kardeşini sonra eşini bıçakla yaraladı

Önce kardeşini sonra eşini bıçakla yaraladı
Önce kardeşini sonra eşini bıçakla yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, önce kız kardeşini sonra da eşini bıçakla yaraladı.

Olay, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Öfkeli ağabey Oğuzhan K.(27), tartıştığı kardeşi İrem K.'yı (23) kolundan bıçakla yaraladı. Ağabey kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşini de bıçakladı

Kayıplara karışan adam, bu kez de eşini bıçakladı. İkinci olay ise Kemalpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Oğuzhan K., eşi Mine K.'yı (24) bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheli yine kayıplara karıştı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.