Önce karısını vurdu sonra fare zehri içti

Olay saat 12.00 sularında Konak Zafertepe Mahallesi 613 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hüsniye D. evde yalnızken, boşanmak üzere olduğu hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Ramazan D. eve geldi. Hüsniye D. kapıyı açmazken, Ramazan D. apartmandaki komşulardan birinden kapıyı açmasını istedi. Kapı önünde tartışmaya başlayan çift çevreyi rahatsız etmemek için evin içerisine girdi. Ramazan D., barışma isteğini kabul etmeyen eşini tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşular hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Polislere kapıyı açmayan Ramazan D., evde bulunan fare zehrini içerek intihara kalkıştı. İçeriye giren polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirirken, ağır yaralı kadın Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan D.'nin durumunun ise iyi olduğu, Hüsniye D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

“Her yerinden kan akıyordu”

Olayı anlatan apartman sakini O.A., “Adam hakkında uzlaştırma kararı olduğu için kapıyı benim çalmamı istedi. Zile bastım. Sonra içeriye girdiler. Bende uzlaştırmak için bunu yaptım. Daha sonra silah sesleri üzerine polise haber verdik. Kapıyı açıp içeri girdik. Polisler geldi. Adam banyoda kadına vuruyordu. Etkisiz hale getirdik. Kadın ağır yaralıydı, her yerinden kan akıyordu. Adam fare zehri içmiş, bunalımdaymış” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı

