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Önce kayınvalidesini sonra kayınpederini, şimdi de eşini korona virüsten kaybetti

Önce kayınvalidesini sonra kayınpederini, şimdi de eşini korona virüsten kaybetti
Önce kayınvalidesini sonra kayınpederini, şimdi de eşini korona virüsten kaybetti

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Elmas’ın eşi Hatice Elmas hayatını kaybetti.

Uzun süredir Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs (Covid-19) tedavisi gören kısa bir süre öncede entübe olan Bilecik Belediye Başkan Yardımcı İsmail Hakkı Elmas'ın eşi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden emekli Hatice Elmas hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katılımıyla Kurtköy Mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Elmas, geçtiğimiz nisan ayında önce kayınvalidesini, 1 hafta sonra kayınpederini korona virüsten kaybetmişti.

Cem Kaan Toka
 

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