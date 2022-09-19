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Önce kaza yaptı, ardından iş yerine daldı

Önce kaza yaptı, ardından iş yerine daldı
Önce kaza yaptı, ardından iş yerine daldı

Osmaniye’de bir banka aracı ile çarpışan otomobil iş yerine daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde bulunan bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu.

Önce kaza yaptı, ardından iş yerine daldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf T. yönetimindeki 06 ABR 347 plakalı bir bankaya ait ticari araç, Sedef A. idaresindeki 80 ABN 587 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası savrulan otomobil, bir iş yerine girdi.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, iş yerinde bulunan Doğan Çam (48) ölümden kıl payı kurtuldu. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan Doğan Çam'ı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Merden İslah
 

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