Önce kaza yaptı, ardından iş yerine daldı

Edinilen bilgiye göre kaza, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf T. yönetimindeki 06 ABR 347 plakalı bir bankaya ait ticari araç, Sedef A. idaresindeki 80 ABN 587 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası savrulan otomobil, bir iş yerine girdi.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, iş yerinde bulunan Doğan Çam (48) ölümden kıl payı kurtuldu. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan Doğan Çam'ı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Merden İslah

