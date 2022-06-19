Önce kaza yaptı sonra yardıma gelen polise yumruk attı

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesinde 22 LH 050 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce evin duvarına çarptı.

Kontrolünü alamayan otomobil, ardından bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpıp yan döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 113 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir trafik polis olaya müdahale etmek isterken T.Ş. adlı otomobil sürücüsü polise yumruk attı.

Yaralanan polis 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken saldırgan sürücü gözaltına alındı.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ

