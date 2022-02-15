Önce kontrol etti sonra alıp götürdü

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Sarayköy Caddesi'nde bulunan bir aktarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerde cadde üzerinde faaliyet gösteren aktara gelen yaşlı kadın, çevreyi kontrol ederek dolaştığı sırada gözüne yağ tenekesini kestirdi.

Önce çevreyi ardından yağ tenekesini kontrol eden yaşlı kadın, soğukkanlı bir tavırla yağ tenekesini alarak bölgeden ayrılarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi dışarıdaki ürünlerini kontrol ettiği sırada bir ürünün eksil olduğunu gördü. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ürün sahibi, yaşlı kadının bir teneke yağı alup götürdüğünü fark etti.

"Son kullanma tarihine bakıp torbasının arkasına saklayarak götürdü"

Denizli'de 50 yıldır aktar dükkanı işleten Hakkı Memişoğlu, hırsızlara tepki göstererdi. Memişoğlu, “50 yıldır aktar dükkanı işletiyoruz. Geçen Pazar arkadaşımız tek başına çalışıyordu. Teyzemiz dükkanın önüne gelip son kullanma tarihine bakıp torbasının arkasına saklayarak götürmüş. Caminin çevresinde bulunan esnaflarda bu hırsızdan dolayı mağdur oldu. Eğer teyzemiz bu hırsızlık durumunun hastalık haline getirdiyse cezasını çeksin. Ama eğer ihtiyacı varsa bizler Denizli esnafları olarak hepimiz yardımcı olmaya hazırız” diye konuştu.

Atilla Özer – Hasan Durna

