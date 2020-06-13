Önce küçük kızı sonra muhabirleri darp edip fotoğraf makinesini kırdılar

Olay dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30069 Sokak'ta meydana geldi. Polis telsizinden ‘Küçük bir kız ailesi tarafından darp edilmiş, şikayetçi' anonsu geçmesi üzerine İHA Adana bürosunda görevli Umutcan İşledici ve Elif Ayşenur Bay, olayı haber yapmak üzere sokağa gitti. Bu sırada polis ekipleri, olay yerinde ailenin yanında beklerken muhabirler araçlarından inip fotoğraf makinesi ve kameralarını aldığı sırada darp edilen küçük kızın ablası Menife S., gazetecilere önce ‘Ne çekiyorsunuz adiler. Sizi gebertirim' diyerek hakaret etti, ardından cep telefonu ve terlik fırlattı.

Bunun üzerine muhabir geri çekilerek olay yerinden uzaklaşırken Menife S., ‘O kamerayı kapat, kırarım' diyerek birden muhabirin üzerine koşmaya başladı. Yaklaşık 100 metre koşan kadın, muhabire tekrar terlik fırlatıp sırtına defalarca yumruk attı ve elindeki fotoğraf makinesini zorla alarak kırdı. Fotoğraf makinesinin kırılması üzerine olay yerine gelip Menife S.'yi sakinleştirmeye çalışan kadın gazeteci de darp edilerek elinden yaralandı.

Gazeteciler işlem yapmak için olay yerine polis ekibi istemesinin ardından sinirlenen Menife S.'nin annesi Yüksel S.'de kızının telefonunun çalındığını söyleyip gazetecileri hırsızlıkla suçladı. Telefonun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından alındığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri birkaç dakika sonra telefonu bulup aileye teslim etti.

2 gazeteci polisin araya girmesiyle kırılan fotoğraf makinelerini alarak önce Adana Adli Tıp Kurumundan darp raporu aldı. Raporun ardından da 5 Ocak Polis Merkezi Amirliğine giderek Menife S.'den, gazetecilere hakaret eden ve hırsızlıkla suçlayan annesi Yüksel S.'den şikayetçi oldu.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda genç kadının muhabire vurarak fotoğraf makinesini almak için hamle yaptığı, fotoğraf makinesini aldığı ve kayışından tutup sallayarak yere 2-3 defa çarpmak suretiyle makineyi kırdığı görülüyor.

Öte yandan görüntülerde, gazetecilere saldırı anında olay yerinde olan polislerin saldırıya engel olmaması olay bittikten sonra yürüyerek şahısların yanına gelmesi dikkat çekti.