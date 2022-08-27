Önce kurtarıldı, sonra kapı kapı sahibi arandı

Olay, saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 814 sokak üzerindeki 3 katlı, inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Etrafı demir saçlarla çevrili binanın ikinci katından uzun süredir kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye açtığı merdivenle kedinin olduğu noktaya ulaştı. Kediyi kısa sürede bulunduğu yerden alan itfaiye ekibi, daha sonra bina içinden zemine iniş yaptı. Boynunda tasma bulunan ve çok korktuğu gözlemlenen kedi, demir parmaklıkların arkasından bir kutu içine konuldu.

Kedinin karşı binada yaşayan bir hayvanseverin olabileceği düşüncesiyle kadının kapısı çalındı. Telefonla ulaşılan kadın, kedilerinin hepsinin evinde olduğunu söylemesi üzerine çevrede yeniden araştırma yapıldı. Bir sonuç alınamaması üzerine kedi, sahibinin gelme ihtimaline karşın yakındaki terzi esnafına bırakıldı.

İsa Akar - Fırat Demir

