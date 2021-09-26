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Önce Müslüman oldu, sonra Sivas'a gelin

Önce Müslüman oldu, sonra Sivas'a gelin
Önce Müslüman oldu, sonra Sivas'a gelin

Hristiyan olan Ukraynalı Kristina Dziubenko, Müslüman olduktan sonra Sivaslı Bekir Keskin ile dünyaevine girdi.

Bir süre önce Ukrayna'da tanışan Kristina Dziubenko ile Sivaslı Bekir Keskin evlenme kararı aldı. Dziubenko, Keskin ile hayatını birleştirmeden önce Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Külliyesi Camii'nde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Daha sonra dini nikahları kıyılarak kendi isteğiyle Müslüman olan geline cami imamı tarafından Kur'an-ı Kerim ve başörtüsü hediye edildi. Ardından Şarkışla Belediyesi nikah salonuna geçen çiftin burada resmi nikahı kıyıldı.

Mehmet Bardak
 

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