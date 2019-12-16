Önce oku sonra dönüşüme gir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, her yıl 300 bin konutu kentsel dönüşüm kapsamında yenileyecek. Peki, kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyen ya da bu kapsamda bir ev almak isteyenler nelere dikkat etmeli? Bir evin kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yenilenebilmesi için öncelikle riskli yapı olduğunun tespit edilmesi gerektiğini anlatan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Mehmet Aslan, “Bu tespitten sonra bakanlık evinizin bulunduğu binaya ‘muafiyet yazısı' adı altında bir belge vermektedir. Bu belge ile 6.306 sayılı kanunun tanıdığı muafiyetlerden faydalanabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ MUAFİYETİ VAR

6.306 sayılı kanun kapsamında, inşaatın yapımı için düşük faizli kredi, ruhsat harçlarında bir kısım muafiyet, tapu alım satım harcının ödenmemesi, imzalanacak olan sözleşmelerde noter masrafının olmaması gibi imkânların olduğunu kaydeden Aslan “Bu gibi muafiyetlerin esas amacı vatandaşların kentsel dönüşüm projesine pozitif katkı yapması ve konut alacak kişileri kentsel dönüşüm projelerinden konut almaya teşvik etmesidir” diye konuştu.

HUKUKİ TEDBİRLERE MUTLAKA BAKIN

Evini kentsel dönüşüm kapsamına sokmak isteyen vatandaşları uyaran Mehmet Aslan, şöyle devam etti: Sözleşme imzalarken sözleşmede gerekli hukuki önlemlerin olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Özellikle sözleşmede, tapu devir zamanları, kira yardımı tutarı, teminat yöntemi ve tutarı, işin süresi, teknik şartname detayı, sahip olacakları evin net ve brüt metrekare bilgisi, inşa edilecek projenin ön görseli gibi esaslı unsurlara dikkat edilmesi elzem bir konudur. Ayrıca inşaat şirketinin geçmişte yaptığı işler, yeni projeyi inşa edip edemeyeceğine dair bir öngörüdür. Bu hususta da detaylı bir inceleme yaparak şirketin mali durumunun incelenmesinde fayda bulunmaktadır.

SİGORTA YAPTIRMASI GEREKİYOR

Tüketicinin korunması hakkında kanun ve buna bağlı yönetmelikteki hükümlerin neredeyse tamamının tüketici lehine olduğunu kaydeden Mehmet Aslan “Bu hükümler de inşaat şirketine bir takım yükümlülükler yüklemektedir. Bunlar, inşaat şirketine bina tamamlama sigortası yaptırması, sözleşmede satın alınan ev ile ilgili daire planı, kat planı, vaziyet planı, teknik şartnamenin yer alması, sözleşmede teknik mevzuata uygun net ve brüt metrekare bilgisinin yer alması, tüketicinin sözleşmeden dönme ve cayma hakkının olduğuna dair açıklamaların yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

İLERLEMEYE GÖRE SATIŞ İZNİ

Kentsel dönüşümde tüketici lehine düzenlemeler olduğunu belirten Mehmet Aslan, şöyle konuştu: Kentsel dönüşüm projelerinde artık inşaat şirketleri belli tutarda teminatı bakanlık nezdinde depo etmeden inşaat ruhsatı alamamaktadır. Bu esaslı düzenleme tüketiciler için bir teminattır. Bunun yanı sıra inşaat şirketlerinin tüm evleri işin başında satarak mali zorluk yaşamaması için inşaat şirketlerine inşaatın ilerlemesi ile orantılı bir şekilde bağımsız bölüm satış izni verilmektedir.

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Türkiye Gazetesi