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Önce öldürdü, sonra teslim olmak için polisi bekledi

Önce öldürdü, sonra teslim olmak için polisi bekledi
Önce öldürdü, sonra teslim olmak için polisi bekledi

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi’nde Mehmet İhsan Ş., tartıştığı Mehmet Faruk T.yi tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan, cesedin başında bekleyerek polis ekiplerine teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Önce öldürdü, sonra teslim olmak için polisi bekledi - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında, husumetli olan Mehmet İhsan Ş. ile Mehmet Faruk T. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı olaya dönüştü.

Mehmet İhsan Ş., üzerindeki tabancayı çekerek Mehmet Faruk T., ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet Faruk T., vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Faruk T.'nin cesedinin başında bekleyen Mehmet Faruk Ş., ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

Rıdvan Kılıç

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