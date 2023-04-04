Önce öldürdü, sonra teslim olmak için polisi bekledi

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında, husumetli olan Mehmet İhsan Ş. ile Mehmet Faruk T. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı olaya dönüştü.

Mehmet İhsan Ş., üzerindeki tabancayı çekerek Mehmet Faruk T., ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet Faruk T., vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Faruk T.'nin cesedinin başında bekleyen Mehmet Faruk Ş., ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

Rıdvan Kılıç

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