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Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar

Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar
Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar

Ataşehir’de bir otomobil önce seyir halindeki araca ardından park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan 3 kişi olay yerinden kaçarken kazada yaralanan olmadı.

Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar - Tıkla İzle

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FPJ 771 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce aynı cadde üzerinde seyir halinde olan 34 JK 3857 plakalı başka bir otomobile ardından yol kenarında park halinde olan 34 ZH 9267 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Metin Başar - Ömer Karaoğlu - Onur Hamzaoğlu

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