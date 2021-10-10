Önce otomobile ardından refüje çarptı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı'ndan Adıyaman istikametine seyir eden Ahmet D. idaresindeki 46 ZA 088 plakalı Ford marka otomobil, sollama yaptığı esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Mahmut A. idaresindeki 02 AZ 334 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan Ahmet D. idaresindeki 46 ZA 088 plakalı Ford marka otomobil refüje çarparak, takla attı. Devrilerek durabilen otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Tuğba Dere, Ahmet Aygün, Kübra Aygün ve Fatih Aygün yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alarak yaralılara müdahale etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, takla atan Ford marka otomobilin hava yastıklarının açılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

