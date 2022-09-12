Önce otomobille çarptılar, sonra sopalarla saldırdılar

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Günören Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa D. ile oğlu Mahmut D. evlerinin bahçesinde sohbet ederken, husumetlileri oldukları öğrenilen 4 kişi gelerek otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçeye savrulan baba ve oğlu, daha sonra araçta bulunan maskeli 3 kişi tarafından sopalarla darp edildi. Yaralanan baba-oğul hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Şeyhanlı

