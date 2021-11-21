Önce park halindeki araçlara çarptı sonra yan yattı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Şeyhşamil Caddesi üzerinde meydana geldi. M.M. idaresindeki 58 AN 847 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsünün caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak park halinde bulunan 58 BZ 634 plakalı Fiat marka otomobili ardından 58 S 0125 plakalı Ford marka minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan 58 AN 847 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Onur Erden