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Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman yaptılar

Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman yaptılar
Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman yaptılar

Gaziantep Futbol Kulübü, liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını sağlık tedbirleri altında, moral ve motivasyonu arttırmak için futbolcuların kendi seçtikleri şarkı listesi eşliğinde sürdürdü.

Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman yaptılar - Tıkla İzle

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen iki aylık aranın ardından başladığı çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, 12 Haziran'da başlayacak ligler öncesi hazır olmak için sürdürdüğü antrenmanlarını korona virüs salgını nedeniyle çeşitli sağlık tedbirleri altında sürdürüyor.

Antrenman, Teknik Direktör Marius Sumudica karantinada olduğu için antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde iki grup halinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik özel program eşliğinde yapılan antrenmanda yenileme çalışmaları ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla devam etti. Antrenman sırasında, futbolcuların moral motivasyonunu arttırmak için özel müzik istekleriyle oluşturulan şarkı listesi eşliğinde çalışma yapıldı.

Antrenmana karantina süreci yeni sona eren Kana-Bıyık, Günay ve Diarra ile karantinada bulunan Maxim katılmadı.

Said Vakkas Yağcı

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