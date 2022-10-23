Önce seyir halindeki motosiklete çarptı, sonra sürücüsünü bıçakladı

Olay, Cebrail Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, T.S.'nin kullandığı motosiklete arkadan çarparak park halindeki araçların arasına sıkıştırdı. Daha sonra aracından inen O.M., yere düşen ve aracın altında sıkışan T.S.'yi darp edip bıçakladı. T.S. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan O.M. ise, Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İki şahıs arasında daha önceden husumet olduğu iddia edilirken, olayda park halindeki üç araçta hasar meydana geldi.

Vedat Yunus İkizoğlu



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