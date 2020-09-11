Önce tabelaya sonra direğe çarptı: 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden Kahta istikametine giden Yusuf Çevik'in kontrolündeki 02 KA 595 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıktı.

Otomobil önce yol kenarındaki tabelaya, ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Çevik, otomobilde bulunan Abdurrahman Aydın ve Sezgin Dinçer yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavileri devam eden yaralılardan Abdurrahman Aydının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ömer Faruk Aydın

