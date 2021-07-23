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Önce tartıştılar sonra birbirlerine ateş açtılar: 2 yaralı

Önce tartıştılar sonra birbirlerine ateş açtılar: 2 yaralı
Önce tartıştılar sonra birbirlerine ateş açtılar: 2 yaralı

Küçükçekmece’de kalabalık iki grup arasında çıkan ve karşılıklı silahların ateşlendiği kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önce tartıştılar sonra birbirlerine ateş açtılar: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle gruplar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Silahlı kavgada, Sezgin Ö. ayağından, Osman G. ise başından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Kavga sırasında yaralanan şahıslar ise sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Başından vurularak ağır yaralanan Osman G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İki grubun silahlı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde silahların çekildiği kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, grupların önce tartıştığı sonrasında ise silah çekerek birbirlerine ateş ettiği, kavga sonrasında yaralanan iki şahsa çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu görülüyor.

Çatışma esnasında olay yerinde olan Hüseyin Usta, “Evde otururken sese çıktık dışarıya. Sokağımın az ilerisinde bir kalabalığın toplandığını gördüm. Bağrışmalar vardı. Daha sonra aşağı doğru kovalamaca başladı. Aşağı kaçan insanlar bir süre sonra geri döndüler. Geri dönen grup uzlaşmaya çalışırken, yukarıdan gelen gruplardan bazıları itişmeye başladı. Sonrasında beyaz bir araba geldi. Uzlaşmaya çalışan arkadaşlar o arabaya bindi. Giderken arabanın camına taşla vuruldu. Onlar kaçarken silahla ateş edilmeye başlandı. Arabadakiler de silahla karşılık verdi. Araçtan açılan ateş sonrası 2 kişi vuruldu. Biri akrabamız, sağ ayağından vuruldu dizinin üzerinden. Diğeri de benim bahçe kapımın orda, hareketinden yola çıkarak karnından vurularak düştüğünü zannettim” dedi.

Polis, kavgaya taraf olan şüphelilerden 3'ünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Ensar Kıranlıoğlu - Medeni Topaloğlu
 

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