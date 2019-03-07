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Önce yayaya, ardından iki araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Önce yayaya, ardından iki araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Önce yayaya, ardından iki araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan araç, daha sonra yol kenarında park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Önce yayaya, ardından iki araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.V.'nin (48) kullandığı 06 AZ 5876 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan karşıya geçen M.N.Ö.'ye (54) çarptı. Yayaya çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarpan 06 AZ 5876 plakalı araçtaki sürücü

N.V. ve arkadaşı E.A. hafif yaralandı. Aracın çarpmasıyla havaya savrulan M.N.Ö. ise başka bir aracın üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan M.N.Ö'ye müdahale etti. Yaralı vatandaş Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

Mevlüt Hasgül - Burak Altun

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