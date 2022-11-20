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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda hareketlilik sürüyor

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda hareketlilik sürüyor
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda hareketlilik sürüyor

Suriye’nin Tel Rıfat kentinden PKK/YPG’li teröristler tarafından roketatarlı saldırının gerçekleştirildiği Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerinde hareketlilik sürüyor.


Bugün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerin tarafından roketatarlı saldırı düzenlediği Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde bomba imha uzmanları, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Konaklama tesislerine çok sayıda sivil ve zırhlı araçların giriş, çıkış yapıldığı gözlendi.
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda Suriye'nin sıfır noktasında bulunan Öncüpınar Konaklama Tesisleri'ne atılan roketatarlı saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru 8 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

İbrahim Halil Aslan - Mehmet Ali Dağ
 

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